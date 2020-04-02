الجيش الروسي يستعد للتصدي لكورونا (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو يظهر تدريبات أجرتها قوات من الجيش ووزارة الطوارئ في روسيا، تمرنت فيها على مكافحة انتشار الأوبئة.

وخلال التدريبات التي جرت في ضواحي مدينة فولغوغراد قامت فرق من قوات الوقاية البيولوجية والكيميائية الإشعاعية في الجيش الروسي، وفرق تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، بمحاكاة عمليات تهدف لاكتشاف منطقة موبوءة بعدوى فيروسية، وجمعت تلك الفرق عينات من الأتربة والمياه والهواء منها وسلمتها لمخابر عسكرية ميدانية لتحليلها.

كما قامت تلك القوات بنشر مراكز تعقيم ميدانية للأفراد، وتدربت على تعقيم المناطق الموبوءة ومنشآتها وتعقيم الشوارع والأبنية في المناطق السكنية بالاعتماد على آليات خاصة تنشر الضباب الدخاني الممزوج بالمعقمات.

واستخدمت في هذه التدريبات أكثر من 100 آلية وعربة روسية خاصة، منها عربات RKHM-6 المخصصة للكشف عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وعربات KDA الخاصة بالتعقيم عبر الضباب الدخاني، إضافة لعربات مجهزة بمخابر ميدانية طبية.

المصدر: زفيزدا