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الجيش الروسي يتخذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار عدوى كورونا

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتخذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار عدوى كورونا
Sputnik evgany epantshinsov
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أعلنت قيادة قوات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي أن الوحدات العسكرية التابعة لها بدأت باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي للقيادة إلى أن قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة لها نشرت 5 نقاط طبية إضافية في ميادين التدريب العسكري بمناطق نوفوسيبيرسك وسمارا وساراتوف وسفيرلوفسك وتشيليابينسك الروسية، مهمتها المراقبة ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن "قوات مكافحة الأوبئة بدأت بإجراء تدريبات لاختبار قدراتها على العمل أثناء العمليات اللازمة لفرض الحجر الصحي، وهذه القوات مدعومة بآليات عسكرية خاصة مثل مركبات الاستطلاع الكيميائي RKHM-6، ومركبات TMS-65M، ومركبات TMS-65M للتعقيم الحراري بالبخار، وتم تجهيزها أيضا بمختبرات متنقلة لإجراء التحاليل الطبية وتقديم خدمات التعقيم الطبي".

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وبالإضافة للإجراءات المذكورة قام الخبراء التابعون لقوات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي بتفقد جاهزية المراكز الطبية التابعة للمناطق سيبيريا والأورال ومحيط نهر الفولغا، وأعلنوا عن تشكيل 44 فريقا طبيا مخصصا لمكافحة الأوبئة في تلك المناطق.

المصدر: إزفيستيا

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