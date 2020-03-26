وزارة الدفاع تفحص جاهزية وحداتها العسكرية لمكافحة فيروس كورونا

أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للمنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى بدأت تدريبات واسعة النطاق.

وذلك في إطار فحص جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ مهامها الخاصة بالحد من انتشار الأوضاع الطارئة الناتجة عن خطر الإصابة بأمراض معدية وفيروسات.

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وقال الناطق إن الوحدات العسكرية وصلت ميادين التدريب المعينة لها حيث قامت بنشر مراكز التعقيم الخاص للأفراد والمعدات الحربية، ثم باشرت بتنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأوضح الناطق أن الوحدات الخاصة تقوم بنشر المختبرات الميدانية ومراكز الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي حيث يتم تحليل عينات التربة لمعرفة مدى تلوثها بالمواد الكيميائية والبيولوجية والفيروسات بصورة خاصة. كما يتم عزل المناطق التي يحتمل أن تنتشر الفيروسات فيها وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

يذكر أن القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر أمرا يقضي بأن يجرى في الفترة ما بين 25 و28 مارس الجاري فحص جاهزية الهيئات القيادية والوحدات والتشكيلات التابعة للمنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى والقوات الجوية والفضائية وقوات الصواريخ الاستراتيجية وقوات الوقاية الإشعائية والكيميائية والبيولوجية وقوات الهندسة العسكرية للتصدي للأوضاع الطارئة المتعلقة بنشوء خطر الإصابة الجماعية بالفيروسات.

وتنحصر الغاية من الفحص في التأكد من جاهزية الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن التدريبات تجري في ميادين تابعة لوزارة الدفاع فقط ولا تشارك فيها أجهزة الدولة الفدرالية والمحلية.

المصدر: وزارة الدفاع