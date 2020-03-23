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مصر.. ظاهرة فلكية مميزة على كتفي "أبو الهول" تكشف قدرات الفراعنة

العلوم والتكنولوجيا

مصر.. ظاهرة فلكية مميزة على كتفي
Reuters
أبو الهول
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شهدت منطقة آثار الهرم في مصر، أمس الأحد ظاهرة فلكية مميزة حيث غربت الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول.

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وأوضح وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، أن هذه الظاهرة تحدث مرتين في العام على مدار أربعة أيام حيث تغرب الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول، يومي 21 و22 من شهر مارس و21 و22 من شهر سبتمبر، أي في الربيع والخريف.

ونوه بأن هذه الظاهرة يطلق عليها اسم Equinox، أي عندما يتساوى الليل مع النهار، لافتا إلى أن الشمس بعد هبوطها في الغروب على كتف أبو الهول الأيمن تتجه إلى الجنوب وخلال فصل الصيف نجدها تبدأ في التحرك إلى ناحية الشمال.

وأكد حواس، أن هناك ظاهرة أخرى أقوى من الأولى ويمكن أن تجذب العالم كله مرة أخرى، وهذه الظاهرة يمكن أن نشاهدها يوم 21-22 يونيو حيث تغرب الشمس بين هرمي خوفو وخفرع مباشرة ويطلق على هذه الظاهرة اسم Solstice أي أن هذه الظاهرة تظهر لنا علامة الأفق بالشمس بين أفق خوفو وأفق خفرع.

وأكد حواس، على أن هذه الظاهرة تثبت أن علماء الآثار قد أخطأوا عندما قالوا إن المصري القديم قد وجد صخرة قديمة بالمصادفة وحولها إلى تمثال لوجه إنسان وجسم غير آدمي، مشيرا إلى أن الظاهرة تثبت أن هناك سببا فلكيا ودينيا من نحت تمثال أبو الهول إله الشمس يشرق ويغرب بين أفقي خوفو وخفرع.

المصدر: RT

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