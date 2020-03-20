روسيا تدعم أسطولها البحري بسفن وغواصات جديدة

أكد الأدميرال والقائد العام لسلاح البحرية في روسيا، نيكولاي يفمينوف، أن الأسطول البحري الحربي لبلاده سيتسلم هذا العام عددا من السفن والغواصات المتطورة.

وفي مقابلة صحفية قال يفمينوف: "الخبراء في روسيا مشغولون الآن بتطوير غواصات جديدة من الجيل الرابع، لكنهم وبنفس الوقت يعملون على تطوير غواصات قتالية متطورة من الجيل الخامس لتنضم لسلاح البحرية في البلاد".

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وأضاف "من واجبنا التطلع قدما، والوضع الراهن يتطلب تطوير الأسطول البحري الحربي للبلاد، ليس سرا أننا نعمل على تطوير غواصات حربية من الجيل الخامس لتكون غواصات متكاملة ومتفوقة من جميع النواحي.. لقد عملنا على مر السنوات الـ 10 الماضية على تطوير وتحديث القطع الحربية في أساطيل البلاد، وتمكنا من تجديد وتحيث جميع الغواصات الموجودة في أسطول البحر الأسود التابع للجيش الروسي، وتسلم هذا الأسطول 6 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء تم تصنيعها في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3، ونعمل بنفس الوقت على تعزيز قدرات أسطول البحر الشمالي وأسطول المحيط الهادئ".

ونوه يفيموف بأن الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن من المفترض أن تسلم سلاح البحرية في روسيا هذا العام عددا من الغواصات المتطورة منها غواصة "الأمير فلاديمير" وغواصة "كازان"، وغواصتان نوويتان هما "الأمير أوليغ" و"نوفوسيبيرسك".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير غواصات جديدة من الجيل الخامس يمكن التحكم بقيادتها عبر أنظمة الذكاء الصناعي، وتتسلح بصواريخ "كاليبر" و" أونيكس" المجنحة وصواريخ" تسيركون" فرط الصوتية وطوربيدات مضادة للغواصات والسفن.

المصدر: زفيزدا