الهواتف الذكية تقيس حرارة الجسم من مسافة 50 مترا

أعلنت رئيسة مركز HealthNet في مؤسسة المبادرة الوطنية، أن علماء روس سيعرضون في سبتمبر المقبل محرارا يلصق على الجسم ليقيس حرارته من مسافة 50 مترا

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وقالت ماريا غلياموفا، رئيسة المركز، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، يتكون هذا الجهاز من قسمين: محرار طبي يلصق على الجسم وتطبيق في جهاز الهاتف الذكي، يسمح بقياس درجة حرارة الجسم عن بعد مسافة لا تقل عن 50 مترا. ويخطط لاستخدام هذه الطريقة في قياس درجة حرارة الجسم في المستشفيات وفي المنازل.



وقد وضح مصدر في مركز HealthNet ، أن هذا المحرار لا يحتوي على الزئبق وهو غير سام ولا يشكل أي خطورة للإنسان والبيئة. وأضاف تكلفة هذا المحرار تعادل تكلفة أجهزة قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، ودقته تعادل دقة المحرار الزئبقي التقليدي. كما يمكن إعادة شحن المحرار لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

المصدر: نوفوستي