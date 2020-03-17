كوريا الجنوبية تنتج فيلترا للكمامات الواقية قابلا لإعادة الاستخدام

أعلن المعهد الكوري الجنوبي للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، عن إنتاج فيلتر جديد لكمامات الوجه يحافظ على خصائصه الواقية حتى بعد غسله عشرات المرات.

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وصنع الفيلتر الجديد الذي يمكن استخدامه داخل كمامات الوجه القطنية التقليدية، من قماش معالج بتكنولوجيا النانو، صمم خصيصا لتحقيق أقصى قدر ممكن من الوقاية حتى بعد الاستخدام لفترة طويلة، ما يكتسب أهمية في التعامل مع ما تشهده البلاد من نقص في إمدادات الكمامات الواقية وسط تفشي الخوف بين المواطنين من فيروس كورونا المعدي.

يذكر أن كمامات الوجه للاستخدام لمرة واحدة المنتشرة حاليا تفقد قدرتها على تنقية الجسيمات مع مرور الوقت، وبشكل خاص عندما تتعرض للرطوبة أو إذا تعرضت للغسل، بينما يحافظ الفيلتر الجديد على خصائصه الواقية حتى بعد غسله أكثر من 20 مرة أو غمره في محلول الإيثانول لثلاث ساعات.

المصدر: يونهاب