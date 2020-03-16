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الجيش الروسي يجري تدريبات لمكافحة الفيروسات الخطيرة (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يجري تدريبات لمكافحة الفيروسات الخطيرة (فيديو)
KIRIL BRAGA
صورة أرشيفية
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أجرت فرق تابعة لقوات الحماية الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية في الجيش الروسي تدريبات لتمرين أفرادها على التعامل مع انتشار الفيروسات الخطيرة.

وشارك في التدريبات أكثر من 300 جندي تابعين لفرق الحماية الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية في قوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي، إضافة إلى 20 آلية خاصة.

وخلال التدريبات قام الجنود بالانتشار في منطقة تحاكي منطقة اكتشفت فيها عدوى فيروسية افتراضية خطيرة، وقاموا بالتحقق من الآليات والسيارات والمباني والمرافق لاكتشاف أماكن انتشار العدوى، وأجروا عمليات تعقيم واسعة للمنطقة، وتدربوا على نشر محطات ميدانية خاصة بعمليات التعقيم.

كما تمرن الجنود على استخدام آليات ARS-14KM و RKHM-6العسكرية الروسية للكشف عن مواقع الانتشار الفيروسي ومكافحة والفيروسات.

المصدر: زفيزدا

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