سلاح البحرية الروسي يتسلم مروحيات مطورة

بدأ طيارون تابعون لقوات أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي بالتدرب على استخدام مروحيات Ka-31R المطورة التي ستستلمها الأساطيل العسكرية في البلاد.

وخلال التدريبات يتمرن طيارو البحرية الروسية على استخدام المروحيات الجديدة والاعتماد عليها في تنفيذ عمليات طيران متعددة الأهداف، منها عمليات استطلاع ورصد عسكري لاكتشاف سفن وغواصات العدو وطائراته.

وفي البدء سيتمرن الطيارون على الإقلاع والهبوط بتلك المروحيات من القواعد والموانئ العسكرية، ومن ثم على الطيران بها والهبوط على السفن الحربية وحاملات الطائرات.

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وتعتبر Ka-31R نسخة مطورة عن مروحيات Ka-27 و Ka-29، وتتميز برادارات متطورة قادرة على اكتشاف السفن والغواصات من مسافات بعيدة، ولها القدرة على رصد مختلف الأهداف الجوية بما فيها الطائرات والمروحيات والدرونات والصواريخ المجنحة.

وبفضل قوتها وقدرتها على العمل في مختلف الظروف يمكن الاعتماد على هذه المروحيات في عمليات الاستطلاع والرصد العسكري وحتى عمليات الإنقاذ.

المصدر: vesti-k