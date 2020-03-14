الجيش الروسي يتدرب على استخدام أنظمة "إسكندر" الصاروخية

نشرت مواقع إعلام روسية مقطع فيديو يظهر جانبا من تدريبات بعض الفرق التابعة لجيش البلاد على استعمال منظومات "إسكندر-إم" الصاروخية

وتبعا للمواقع فإن فرقا تابعة لقوات المنطقة الغربية في الجيش الروسي أجرت مؤخرا مناورات تدريبية لرفع جاهزية جنودها وتطوير قدراتهم على استعمال منظومات الردع الصاروخي.

وفي المناورات حاكى أفراد تلك الفرق عمليات عسكرية تمثل هجوما بمنظومات "إسكندر-إم" على مواقع العدو الافتراضي، وتدربوا على اكتشاف مواقعه وتحركاته، وعمليات تمويه المنظومات في ساحات القتال، ونشر المنظومات بسرعة في حالات الاستنفار العسكري.

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ومنظومات "إسكندر" الروسية هي عبارة عن أنظمة صاروخية موجهة عالية الدقة ذات قدرات تدميرية كبيرة، تستخدم لضرب الأهداف المعادية مثل مرابض الراجمات والمدفعية بعيدة المدى، والطائرات والمروحيات المكشوفة ونقاط القيادة المحصنة، وعقد الاتصال، ومواقع المنظومات الصاروخية للعدو.

المصدر: إزفيستيا