 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي أسواق الطاقة العالمية وقضايا أخرى

لندن...اكتشاف بلاطة سيراميك عليها صورة غريبة

العلوم والتكنولوجيا

لندن...اكتشاف بلاطة سيراميك عليها صورة غريبة
Wessex Archaeology
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nexb

عثر علماء الآثار في متحف لندن خلال عمليات الحفر الجارية، على بلاطة من السيراميك رسمت عليها صورة غريبة.

لندن...اكتشاف بلاطة سيراميك عليها صورة غريبة
http://www.planetanovosti.com/

إقرأ المزيد
متقاعدة بريطانية تعثر على خاتم شكسبير
متقاعدة بريطانية تعثر على خاتم شكسبير

ويفيد موقع Planet News، بأن الخبراء كانوا يدرسون حفرة كانت سابقا بالوعة، وفي القرن السابع عشر أعيد بناؤها لتصبح مكانا تحت سطح الأرض لحفظ المواد الغذائية.

وتقول أنتونيتا ليرتز العاملة في المتحف، لقد عثرنا خلال عمليات الحفر على خاتم مذهب وشوكة تعود إلى القرون الوسطى ومحبرة زجاجية وأيضا بلاطة من السيراميك مرسوم عليها مخلوقا برأس إنسان وذيل على شكل ورقة شجرة، وكانت هذه مفاجأة لعلماء الآثار.

وتعود هذه القطع إلى الفترة بين أعوام 1350-1390 حيث كانت جزءا من أربع بلاطات من السيراميك استخدمت في تزيين واجهات المباني، وفقا لعلماء الآثار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا