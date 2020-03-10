لندن...اكتشاف بلاطة سيراميك عليها صورة غريبة

عثر علماء الآثار في متحف لندن خلال عمليات الحفر الجارية، على بلاطة من السيراميك رسمت عليها صورة غريبة.

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ويفيد موقع Planet News، بأن الخبراء كانوا يدرسون حفرة كانت سابقا بالوعة، وفي القرن السابع عشر أعيد بناؤها لتصبح مكانا تحت سطح الأرض لحفظ المواد الغذائية.

وتقول أنتونيتا ليرتز العاملة في المتحف، لقد عثرنا خلال عمليات الحفر على خاتم مذهب وشوكة تعود إلى القرون الوسطى ومحبرة زجاجية وأيضا بلاطة من السيراميك مرسوم عليها مخلوقا برأس إنسان وذيل على شكل ورقة شجرة، وكانت هذه مفاجأة لعلماء الآثار.

وتعود هذه القطع إلى الفترة بين أعوام 1350-1390 حيث كانت جزءا من أربع بلاطات من السيراميك استخدمت في تزيين واجهات المباني، وفقا لعلماء الآثار.

المصدر: نوفوستي