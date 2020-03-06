استخدام "غبار الذهب" في محاربة البكتيريا القاتلة!

كشف باحثون أن "حفنة" من الذهب هي العنصر الرئيس في طبقة جديدة تعد بأن تكون دفعة قوية للمعركة ضد العدوى البكتيرية.

ويمكن أن تساعد المادة في وقف انتشار المرض، في حال طُبقت على الهواتف ولوحات المفاتيح وأجهزة المستشفى.

ويعد الطلاء المطور إنجازا كبيرا، لأن تقنيته المنشّطة للضوء، تقتل البكتيريا بنجاح بكثافة منخفضة للضوء، حيث أن الجهود السابقة تطلبت إضاءة أقوى بعشر مرات، لإثبات فعاليتها.

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وتقول الدراسة الجديدة إنه إلى جانب شاشات الهواتف ولوحات المفاتيح، يجب تطبيق الطلاء المضاد للبكتيريا، على الأجزاء الداخلية من أجهزة القسطرة وأنابيب التنفس، التي تعد مصدرا رئيسيا للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

ويتكون الطلاء الذكي من مجموعات صغيرة من الذهب المعدل كيميائيا، ومضمنة في بوليمر بصبغة ذات خصائص مضادة للجراثيم والفطريات.

وقال الدكتور جي بيونغ هوانغ، معد الدراسة: "الأصباغ مثل البلور البنفسجي، توفر خيارا واعدا لقتل البكتيريا والحفاظ على الأسطح معقمة، لأنها تُستخدم على نطاق واسع لتطهير الجروح. وعندما تتعرض للضوء الساطع، فإنها تخلق أنواع الأكسجين التفاعلية، التي تقتل بدورها البكتيريا عن طريق إتلاف أغشية الحماية والحمض النووي. وتُضخّم هذه العملية عندما يجري إقرانها بمعادن، مثل الفضة والذهب وأكسيد الزنك".

ويلعب الذهب دورا رئيسيا في نجاح الطلاء، لأنه ينتج بيروكسيد الهيدروجين، ما يمكّن المادة من تحطيم E. coli.

وتحتوي المجموعات المستخدمة على 25 ذرة فقط من الذهب، لذلك فإن الكميات الضئيلة فقط من المعدن الثمين مطلوبة لصنع الطلاء، ما يجعله جذابا للاستخدام على نطاق أوسع.

المصدر: RT