قاذف لهب جديد يشارك في العرض العسكري يوم 9 مايو بالساحة الحمراء

أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن قاذف اللهب الثقيل "توس – 2" (توسوتشكا) سيشارك في العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو المقبل بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية.

وأوضح أن 9 منظومات حديثة من هذا النوع ستسير ضمن رتل القوات البرية يوم 9 مايو في الساحة الحمراء، إضافة إلى قواذف اللهب الثقيلة للأجيال السابقة مثل "توس – 1آ" و"سولنتيبيوك" التي ستشارك أيضا في العرض العسكري.

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وأشار الناطق إلى أن منظومات "توسوتشكا" قد وصلت إلى ميدان التدريب "ألابينو" في ضواحي موسكو حيث تشارك في البروفات التي تسبق العرض العسكري.

يذكر أن قاذف اللهب الجديد نصب على منصة مدولبة، مع العلم أن النسخ السابقة منه نصبت على منصة دبابة "تي-72" أو "تي-90".

جدير بالذكر أن قواذف اللهب الثقيلة الروسية عبارة عن نوع فريد من الأسلحة، تعمل كراجمات صواريخ. إلا أن كل صاروخ يحتوي على مزيج حارق يتحول عند إصابة الهدف إلى رذاذ يشكل سحابة من مادة قابلة للاشتعال. كما تشكل ضغطا عاليا وحرارة مميتة تقتل أي كائن حي في منطقة سقوط الصاروخ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا