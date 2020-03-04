الدفاع الروسية تنشر فيديو مذهلا لتزود "البجعة البيضاء" بالوقود جوا

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم 2 مارس الجاري مقطع فيديو أظهرعملية تزود قاذفة "تو-160" (البجعة البيضاء) بالوقود جوا بصفتها من أكثر المناورات تعقيدا التي تقوم بها الطائرات في الجو.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن الصهريج الطائر الروسي "إيل – 78" قام مع القاذفة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ "تو - 160"(البجعة البيضاء) بالتحليق المزدوج الذي استغرق 8 ساعات.

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وتم تدريب أفراد طاقمي الطائرتين على التزود الجوي بالوقود ليلا ونهارا على ارتفاع يزيد عن 5 آلاف متر حيث بلغت سرعة الطائرتين 600 كيلومتر في الساعة. أما المسافة بينهما وقت التزود بالوقود فبلغت 30 مترا فقط.

وأشار الناطق إلى أن تحليق الطائرتين جرى في ظروف مناخية صعبة، ورياح جانبية شديدة .

وأظهر الفيديو أن "تو- 160" اضطرت إلى القيام بمناورات تدريجية لإنجاز العملية والتقاط خرطوم الوقود الممتد من الصهريج الطائر.

وقال الناطق لقد شاركت 10 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى في التدريبات التي أجرتها القوات الجوية والفضائية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا