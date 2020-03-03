الجيش الروسي يجري تدريبات باستخدام راجمات TOS الصاروخية

أعلنت مصار في وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات الجيش في البلاد أجرت مؤخرا تدريبات عسكرية استخدمت فيها راجمات TOS الصاروخية.

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي إلى أن قوات تابعة لفوج الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الخاص بها أجرت مؤخرا تدريبات عسكرية استخدمت فيها قاذفات TOS-1A الصاروخية.

وتبعا للبيان وخلال التدريبات قامت راجمات TOS بإطلاق دفعات من الصواريخ استهدفت فيها مواقع لقافلة عسكرية لعدو افتراضي، وتمكنت الصواريخ من إصابة أهدافها بدقة وتدميرها، وذلك بعد أن تسلم موجهو الراجمات الإحداثيات من طائرات مسيرة.

وشارك في التدريبات المذكورة نحو 1000 عسكري تابعين لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي، كما استخدمت فيها أكثر من 300 مدرعة وآلية عسكرية، من ضمنها دبابات T-90A، وراجمات صواريخ من طراز Tornado-G، ومدافع ذاتية الحركة من نوع MSTA-S.

وتعتبر راجمات TOS الروسية واحدة من أفضل راجمات الصواريخ في العالم، وتزود بصواريخ متفجرة وحارقة وخارقة للتحصينات من عيار 220 ملم، يصل مدى كل منها إلى 6000 متر.

وتحمل هذه الراجمات على عربات مجنزرة T-72 تمنحها القدرة على الحركة بسرعة تصل إلى 65 كلم/ساعة.

المصدر: زفيزدا