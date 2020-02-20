اختبار طائرة شمسية يمكنها البقاء سنة كاملة في الجو

اختبرت شركة BAE Systems بنجاح الطائرة PHASA-35 التي تعمل بالطاقة الشمسية وهيكلها من مكونات كربونية ووزنها 150 كيلوغراما وطول باع أجنحتها 35 مترا.

وهذه الطائرة غير المأهولة، مخصصة للتحليق على ارتفاع 21 كيلومترا، وسرعتها من 93 إلى 145 كيلومترا في الساعة. تتحرك الطائرة بواسطة مروحتين وتتكيف مع كثافة الهواء المنخفضة في طبقة الستراتوسفير.

وتحصل هذه الطائرة في النهار على الطاقة من بطاريات شمسية أساسها زرنيخيد الغاليوم (GaAs) التي تشحن بطاريات أيون الليثيوم، التي بدورها توفر الطاقة الكهربائية اللازمة ليلا. وهذا يساعد الطائرة على البقاء في الجو مدة سنة كاملة دون الحاجة للهبوط على الأرض.

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وتصلح هذه الطائرة غير المأهولة لمراقبة سطح الأرض، وعمليا لها نفس إمكانيات الأقمار الصناعية. ويعتقد المبتكرون أنها ستستخدم على نطاق واسع للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء. وحتى في دعم شبكة 5G للاتصالات.

المصدر: فيستي. رو