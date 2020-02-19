علماء روس يبتكرون مادة رخيصة للطاقة الهيدروجينية

ابتكر علماء جامعة البلطيق الفدرالية والجامعة الوطنية للبحوث النووية بموسكو، مادة جديدة رخيصة لإنتاج محفزات للحصول على الهيدروجين من الماء، ما يساعد على تطوير الطاقة الهيدروجينية.

وتفيد مجلة Nanomaterials العلمية الدولية، بأن الهيدروجين، يعتبر أحد البدائل الواعدة لمصادر الطاقة، حيث يمكن الحصول عليه من الماء والهواء. وللحصول على الهيدروجين من الماء بالطرق الكيميائية نحتاج إلى محفزات، يمكن صنعها من البلاتين أو الموليبدينوم. ولكن هذه المعادن باهظة الثمن، لذلك فإن الطاقة ستكون مكلفة جدا.

يقول ألكسندر غويخمان، مدير المركز البحوث العلمية والتعليم في جامعة البلطيق الفدرالية، "اقترحنا استخدام كبريتيد الموليبدينيوم كمحفز، لأنه فعال أكثر من الموليبدينيوم وأرخص منه، وتنخفض فيه نسبة المعدن المحفز، والكبريت رخيص لتوفره بكثرة في العالم".

إقرأ المزيد

ووفقا له، ابتكرت هذه المادة في جامعة البحوث النووية بموسكو، أما مهمة جامعة البلطيق الفدرالية فكانت دراسة خصائص كبريتيد الموليبدينيوم بالتفصيل والتأكد من صلاحيته وكفاءته العالية كمحفز للحصول على الهيدروجين من الماء، وقال "لقد أثبتت هذه المادة كفاءتها العالية، حيث تأكد العلماء من أنه الأفضل لعمليات التحفيز". ويضيف لقد اقترحنا استخدامه على شكل أشرطة رقيقة من كبريتيد الكربون على سطح زجاج كربوني، حيث تصبح مساحة سطح المحفز، كما لو أنه مصنوع بالكامل من كبريتيد الموليبدينيوم، وهذا يخفض التكلفة كثيرا.

المصدر: نوفوستي