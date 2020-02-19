روسيا تختبر معدات عسكرية تعمل في أقسى البيئات

أجرت قوات تابعة للأسطول الشمالي الروسي مؤخرا تدريبات اختبرت فيها معدات عسكرية جديدة صممت لتعمل في مناطق القطب الشمالي والمناطق شديدة البرودة في العالم.

وقال موقع "زفيزدا" الروسي إن التدريبات شهدت اختبار نماذج خاصة من مركبات Vityaz العسكرية المجنزرة الروسية، المزودة بمعدات دعم لحياة العسكريين الروس الذين سيخدمون في مناطق القطب الشمالي والمناطق الباردة من العالم".

وشملت المعدات مطابخ ميدانية متنقلة من طراز KA-250/30PM، وأفران ميدانية صغيرة لصناعة الخبز ممن نوع KhPA-500/30PM يكفي الواحد منها لإنتاج ما يكفي لـ 600 أو 700 شخص في اليوم، إضافة إلى وحدات لتخزين المعدات والأدوات الميدانية.

والأبرز من كل ذلك هو أن المعدات والآليات المذكورة قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه في درجات حرارة شديدة البرودة، تصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، وفي ظروف تصل معدلات الرطوبة فيها إلى 98%.

إقرأ المزيد

أما عربات Vityaz التي صممت لنقل هذه المعدات فهي مركبات مجنزرة قادرة على العمل في أصعب البيئات والظروف، ويمكنها عبور المناطق الموحلة والمستنقعات أو المناطق المكسوة بالثلوج، ولها القدرة على العمل في الغابات وفوق الرمال وفي الطرق الوعرة.

المصدر: زفيزدا