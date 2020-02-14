أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة الفعلية عام 2020

أعلن ألكسندر بوتابوف، المدير العام لمصنع "أورال فاغون زافود" أن دبابات Т-90М (بروريف-3) ستسلم للجيش الروسي خلال السنة الحالية.

وقال بوتابوف، في حديث لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن هذه الدبابات ليست نسخا محدثة، بل دبابات قتالية حديثة تماما.

تتميز الدبابة Т-90М عن سابقتها قبل كل شيء ببرجها ومنظومة التحكم بإطلاق النيران، حيث زودت بجهاز تتبع الهدف وكاميرا حرارية وكاميرا فيديو تسمح لطاقم الدبابة بالرؤية 360 درجة، أي مراقبة كل ما يدور حولها.

ومن المعدات الجديدة التي زودت بها هذه الدبابة، شاشات شبكية تغطي قاعدة البرج، وقطاع المحركات تحميه شبكات مضادة للحشوات المتفجرة، التي مهمتها منع وصول الصواريخ والقنابل المضادة للدبابات إلى جسم الدبابة.

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ووفقا للبيانات المعلنة يبلغ وزنها الكلي 46.5 طن وسرعتها القصوى 70 كيلومترا في الساعة ومداها 550 كيلومترا. وهي مزودة بمدفع عيار 125 مليمترا ، وجهاز استشعار لانحناء سبطانة المدفع، ما يسمح برفع دقة إصابة الأهداف. إضافة لهذا ثبتت على برج الدبابة وحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد مع مدفع رشاش ثقيل.

المصدر: فيستي. رو