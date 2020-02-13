طائرات روسية تبرز في معرض سنغافورة هذا العام

يعتبر معرض سنغافورة الدولي للطيران من أهم المعارض العالمية التي تبرز فيها الطائرات وتقنيات الطيران المصنوعة في روسيا، فما أهم هذه المعروضات التي شهدتها الدورة الحالية لهذا المعرض؟

وبالرغم من رفض بعض الشركات الروسية الكبيرة لصناعة الأسلحة والطيران الحربي المشاركة في الدورة الحالية للمعرض والتي افتتحت في 11 فبراير بسبب المخاوف من عدوى فيروس "كورونا"، إلا أن شركاء وعملاء هذه الشركات من بعض الدول الآسيوية ودول المحيط الهادئ سيعرضون بعضا من منتجاتها وطائراتها.

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ومن بين أبرز هذه المعروضات طائرات "سو" الحربية الروسية والتي تسلمت بعض دول آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 250 طائرة منها من طرازات مختلفة، وستنتج أعدادا كبيرة منها بموجب تراخيص منحت للهند والصين، ومنها مقاتلات "سو-30" من الجيل 4++ بمختلف طرازاتها.

كما من المفترض أن تسلط الأضواء على طائرات "ياك-130" التدريبة والقتالية الصغيرة، والتي تخدم في صفوف العديد من القوات الجوية لبلدان آسيا مثل بنغلادش ولاووس.

أما من بين المروحيات الروسية الصنع والتي تلقى شعبية واسعة لدى العديد من دول آسيا فتأتي مروحيات Mi-171Sh و Mi-17V-5 العسكرية، ومروحية النقل العسكرية Mi-35M، إضافة إلى مروحية Ka-226T المتعددة الاستخدامات، ومروحية Mi-26 أكبر مروحية في العالم.

كما تحاول شركة "مروحيات روسيا" القابضة مؤخرا الترويج للعديد من المروحيات الأخرى مثل Ka-62، و Mi-171A2و Mi-38.

وأشارت إحصائيات روسية أجريت قبل عامين تقريبا إلى أن 5 دول في جنوب شرق آسيا قدمت طلبات لشراء أكثر من 70 طائرة روسية من طراز Mi-171A2 وحدها، تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار.

ويتوقع المدير العام لمؤسسة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، أن يتوسع الطلب من بلدان تلك المنطقة من العالم على المروحيات المدنية الروسية خلال الأعوام الـ 10 القادمة، لتشتري ما يزيد عن 400 مروحية.

المصدر: وكالات روسية