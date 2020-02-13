إسرائيل تستخدم الليزر في تدمير الدرونات (فيديو)

نشرت شركة الأسلحة الإسرائيلية "أنظمة رافايل للدفاعات المتطورة المحدودة" Rafael Advanced Defense Systems Ltd، يوم أمس فيديو لتدمير طائرة من دون طيار باستخدام الليزر.

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استخدم في هذه العملية مجمع أجهزة الليزر "دون دوم" Done Dome لتدمير الطائرات من دون طيار.

وفي مقطع فيديو مدته دقيقتان، يوضح مجمع الليزر "دون دوم" المثبت على هيكل سيارة، بنظام إلكتروضوئي لتتبع الهدف، ونظام التحكم، والليزر. حيث يستطيع ذلك المجمع اكتشاف الأهداف التي يصل حجمها إلى 0.002 متر مربع، على بعد 3.5 كلم. وبعد الكشف عن الهدف، يبقي عليه في أفق الجهاز، ويمكن حماية الجهاز من خلال مشوش إشارات الراديو أو باستخدام سلاح الليزر.

ويوضح الفيديو كيف يذيب شعاع الليزر غير المرئي جسم الطائرة من دون طيار، ويظهر كيفية تدمير 7 طائرات لم تقم بمناورات معقدة.

المصدر: RT