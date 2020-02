الانبعاثات الحرارية تزهق أرواح 4 ملايين شخص سنويا

تتسبب الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري سنويا في وفاة مبكرة لأربعة ملايين فرد، وللأسف لا يمكن إجراء أي تغيير جذري لتحسين الأوضاع.

وتفيد صحيفة الغارديان البريطانية، بأن الناس يموتون بسبب الهواء الملوث، وقد كشفت دراسات جديدة ضرر الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط والفحم الحجري، التي تتحرر منها دقائق سامة إلى الهواء الجوي عند حرقها. وهذه الدقائق تقضي على 4 ملايين سنويا.

ويشير خبراء Greenpeace Southeast Asia و Centre for Research on Energy and Clean Air إلى أن هذا الوقود يكلف الاقتصاد العالمي 8 مليارات دولار يوميا. وأن عدد الأشخاص الذين يموتون نتيجة حرق الوقود الأحفوري، أكثر من حوادث الطرق. والأطفال أكثر المتضررين منه حيث يموت 40 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة من العمر.

وقد أثبت العلماء، أن غاز ثاني أكسيد النتروجين (NO2 ) المنبعث من عوادم السيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع يسبب سنويا 4 ملايين إصابة بالربو. وأن زهاء 16 مليون طفل في العالم يعانون من الربو جراء هذه الانبعاثات. وأن الدقائق المتناهية الصغر PM2.5 مسؤولة عن 1.8 مليار يوم إجازات مرضية سنويا. وأكبر الخسائر المالية عن هذه الانبعاثات تتحملها الصين -900 مليار والولايات المتحدة - 600 مليار والهند – 150 مليار دولار سنويا.

ومن المؤسف له أن الإمكانيات المحدودة للسيارات الكهربائية وثمنها الباهظ وكفاءتها المنخفضة لا يسمح بالتفاؤل بأنها ستزيح السيارات التقليدية على نطاق واسع. كما أن استبدال نظام الطاقة التقليدية بنظام "نظيف" يتطلب استثمارات هائلة، ومعظم البلدان وخاصة الفقيرة لا تملك هذه الأموال.

المصدر: ميديك فوروم