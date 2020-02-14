علماء الجيولوجيا يكشفون تاريخ القارة "المخفية" تحت الماء

استعرض علماء الجيولوجيا الحجج المناصرة للفرضية، التي تفيد بأن جزيرتي نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة، يمكن اعتبارهما قارة منفصلة.

ويفيد موقع Live Science، بأن هناك سبع قارات على الأرض- أوروبا، آسيا، إفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، استراليا، والقارة القطبية الجنوبية.

The lost continent of Zealandia hides clues to the Ring of Fire's birth https://t.co/BTeCYb3XMupic.twitter.com/llfarQ2JlI — Live Science (@LiveScience) February 11, 2020

وقد بدأت عام 2017 مجموعة من الجيولوجيين تضم روبرت ساذرلاند وتي هيرينجا واكا فيكتوريا وجيرالد ديكنز البحث في القشرة القارية حول الساحل الشرقي لأستراليا. استمرت عملية دراسة العينات التي جمعتها المجموعة أكثر من ثلاث سنوات، ولكن منذ البداية افترضت المجموعة، أن زيلانديا، يمكن أن تكون قارة مستقلة مخفية بكاملها تقريبا تحت الماء.

ووفقا للباحثين، تعرضت هذه القارة إلى اهتزازات شديدة خلال مرحلة تكون السلسلة النارية – سلسلة البراكين- في المحيط الهادئ، التي تمتد من كامتشاتكا عبر جزر الكوريل واليابان وجزر الفلبين وغويانا الجديدة وجزر سليمان ونيوزيلندا إلى القارة القطبية الجنوبية.

وقبل نحو 35-50 مليون سنة تقريبا بدأت في الجزء الغربي للمحيط الهادئ، عملية التصادم القاري، التي تسببت في ارتفاع جزء من زيلانديا فوق سطح الماء بمقدار ثلاثة كيلومترات، والقسم الباقي منها أصبح تحت سطح الماء على عمق 3 كلم أيضا. ووفقا للعالم روبرت ساذرلاند، هذه التغيرات تزامنت مع ولادة براكين تحت الماء وتشوه الصخور في هذه المنطقة من المحيط الهادئ.

ويعتقد الباحثون، أن قارة زيلاندا يمكن أن ترتفع فوق سطح الماء، ولكن هذه العملية تتطلب أكثر من مليون سنة.

المصدر: نوفوستي