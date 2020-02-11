روسيا تزود أساطيلها بمروحيات بحرية جديدة

أعلن المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" القابضة، أندريه بوغينسكي، أن الشركة تعمل على تطوير مروحيات بحرية جديدة للأسطول الروسي.

وفي بيان مع الصحافة قال بوغينسكي: "ليس لدينا أية عقود مبرمة مع وزارة الدفاع الروسي حاليا بهذا الخصوص، لكننا سنجتمع مع نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفروتشكو قريبا لمناقشة هذه المسألة، وبعدها سيكون بإمكاني الإدلاء بمعلومات إضافية حول هذا الأمر.. من المقرر أن نبدأ العمل هذا العام".

وفي يوليو العام الفائت كان بوغينسكي قد صرح بأن العمل على تصميم المروحيات البحرية الجديدة "كا-65" (مينوغا) قد انتهى، وأن هذه الطائرات قد حصلت على خصائصها التقنية.

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كما كانت مصادر في مجال الصناعة العسكرية الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن مروحيات "كا-65" التي يطورها الخبراء في روسيا ستحل محل مروحيات "كا-27" في أسطول البلاد، وستكون أصغر حجما وأخف وزنا.

أما مروحيات "كا-27" البحرية التي تخدم حاليا في الأسطول الروسي فقد صممت لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط من السفن والقوارب الحربية، وأداء مهام الاستطلاع واكتشاف الغواصات وتتبعها وتدميرها.

ويمكن لهذه المروحيات العمل على مسافات تصل إلى 200 كلم عن السفن التي انطلقت منها، وفي أصعب الظروف المناخية والجوية.

المصدر: سلاح روسيا