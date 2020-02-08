روسيا تطور محركات لطائرة استراتيجية واعدة بعيدة المدى

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن روسيا تطور محركات لقاذفتها الواعدة البعيدة المدى "باك دا".

وفي مقابلة صحفية قال المسؤول: "إن أول نموذج لمحرك القاذفة الروسية الاستراتيجية الواعدة باك دا قد يصبح جاهزا ويرسل للاختبار هذا العام".

وأضاف "سنطلع على سير الأعمال الخاصة بتطوير المحركات الخاصة بطائرات باك دا الواعدة، وشركة موزنيتسوف الروسية تعمل على تطوير تلك المحركات، ونأمل بأن ينتهي تصنيع الدفعة الأولى منها لترسل إلى منصات الاختبار هذا العام".

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية، فيكتور بوندوريوف، قد قال في وقت سابق "إن الخبراء الروس يقاربون على الانتهاء من العمل على مشروع القاذفة الاستراتيجية الواعدة متعددة المهام باك دا، والتي من المفترض أن تحل محل قاذفات Tu-22M3 و Tu-95MSو Tu-160MS مستقبلا في الجيش الروسي، وأن الجيش قد يتسلم هذه القاذفات ما بين عامي 2025 و2030 بعد أن تجتاز الاختبارات اللازمة".

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ومن جانبه كان المدير العام لشركة "توبوليف" الروسية لصناعة الطيران، ألكسندر كونيوخوف، قد صرح في وقت سابق بأن الإطار الزمني لصناعة طائرات "باك دا" الاستراتيجية، من المفترض أن يتوافق مع الإطار الزمني لتطوير طائرة Tu-144 المدنية الأسرع من الصوت، وأن مدة تطوير هذه الطائرات قد تستغرق ما بين 5 و7 سنوات.

المصدر: تاس