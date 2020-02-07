اكتشاف هيكل عظمي كامل لحيوان سبق الديناصورات

عثر علماء من الولايات المتحدة في ألاسكا على هيكل عظمي متكامل لحيوان Talatosaurus، الذي عاش قبل أكثر من 200 مليون سنة لغاية العصر الترياسي، حيث ظهرت الديناصورات.

وتفيد مجلة Scientific Reports، بأن طول هذا الحيوان الضخم كان يصل إلى 3-4 أمتار، وعاش في المياه الاستوائية، لحين ظهور الديناصورات. وقد تميزت هذه الحيوانات بكونها برمائية، كما أن موجة انتشارها كانت قصيرة نسبيا، لم تستمر أكثر من 40 مليون سنة، وانقرضت نهائيا في نهاية العصر الترياسي.

ومع أن هذه الحيوانات عاشت في جميع أنحاء كوكب الأرض، إلا أنه نادرا ما يعثر على هيكلها العظمي بحالة جيدة، لهذا السبب لم يتمكن علماء المتحجرات من إنشاء شجرة أنسابها.

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وكان العلماء قد عثروا في ألاسكا عام 2011 على هيكل عظمي متكامل تقريبا لحيوان ضخم، تطلب استخراجه من الصخور أكثر من سنة. وبعد الحصول على لوحة صخرية ضخمة مع الهيكل العظمي، نقلت إلى متحف جامعة ألاسكا الشمالية في مدينة فيربنكس، حيث استمرت عمليات تحضير العينة لدراستها، عدة سنوات.

يقول الباحث باتريك دروكنميلر من الجامعة، كان هذا الحيوان يستخدم أنفه الرفيع للحصول على الرخويات الموجودة في الشعب المرجانية والشقوق الصخرية، ويبدو أن هذا الامر مع انخفاض مستوى مياه البحر، كان من أسباب انقراضه.

المصدر: فيستي. رو