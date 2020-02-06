أكبر جبل جليدي في العالم على وشك دخول المحيط المفتوح

كشف باحثون أن أكبر جبل جليدي في العالم، A68 وتبلغ مساحته الضخمة نحو 6 آلاف كم مربع، على وشك دخول المحيط المفتوح لأول مرة.

وانفصل الجبل الجليدي لأول مرة عن القطب الجنوبي في عام 2017، وقضى السنوات الثلاث الماضية في التحرك نحو الشمال.

والآن، يوشك A68 على الوصول إلى المحيط الجنوبي، حيث يعتقد الخبراء أنه قد ينهار في النهاية.

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وفي حديثه مع BBC News، أوضح البروفيسور أدريان لوكمان، خبير الجبال الجليدية من جامعة Swansea: "إذا ظل لفترة طويلة متماسكا عند تخطي حافة جليد البحر، سأكون متفاجئا للغاية".

ودُفع الجبل الجليدي ببطء باتجاه الشمال عن طريق الرياح والتيارات السائدة. وفي حين أن الجبال الجليدية تنفصل عن أنتاركتيكا طوال الوقت، فإن هذا الجبل كبير بشكل خاص، ما يعني أنه قد يشكل خطرا على حركة الملاحة البحرية.

وسيطفو الجبل الجليدي الضخم في الماء، ولحسن الحظ لن يضيف منسوبا من المياه إلى مستويات سطح البحر عندما يذوب.

والآن، يراقب العلماء A68 عن كثب، لكنهم يراقبون أيضا جبلين جليديين جديدين.

المصدر: ميرور