الدفاع الروسية تكشف عن مدى قاذفة "تو-160" الاستراتيجية المطورة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن محرك "إن كا– 32" روسي الصنع للجيل الثاني الذي نصب في قاذفة "تو-160" (البجعة البيضاء) الاستراتيجية المطورة يمتلك مواصفات ممتازة.

إقرأ المزيد

وأنها تختلف نوعيا عن مواصفات المحرك للجيل الأول. جاء ذلك على لسانه خلال زيارته الميدانية لشركة "كوزنيتسوف" المصنعة لـ"البجعة البيضاء".

وأوضح، كريفوروتشكو، أن تلك المواصفات سمحت بزيادة مدى عمل الطائرة بمقدار 1000 كيلومتر، مع العلم أن مدى عمل "تو-160" غير المطورة بلغ 14 ألف كيلومتر. وقال إنه قد أعطى تعليمات بتسريع العمل على تهيئة المحرك الحديث للإنتاج الصناعي المتسلسل، مضيفا أن محركات كهذه ستنصب في كل قاذفات "تو- 160 " و"تو – 160 إم".

وأعاد نائب وزير الدفاع إلى الأذهان أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستتسلم 10 قاذفات استراتيجية مطورة من طراز "تو – 160 إم 2" بحلول عام 2027.

يذكر أن قاذفة "تو – 160 إم 2" المطورة نجحت بالقيام بأول تحليق اختباري يوم 2 فبراير الجاري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا