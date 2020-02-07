العلماء يكتشفون تبعات دراسة اللغات على الدماغ

أثبت علماء روس من مدرسة الاقتصاد العليا بالتجربة، أن معرفة عدة لغات يؤثر إيجابيا في نشاط دماغ الإنسان.

وتفيد مجلة Frontiers in Psychology، بأن هناك آراء تشير إلى أن الناس الذين يتحدثون بلغتين وأكثر، هم أكثر انتباها ويتكيفون مع تعدد المهام أفضل. ولكن التجارب لم تؤكد هذه المسألة دائما. فمثلا، عند مقارنة أطفال يتحدثون بلغتين من إقليم الباسك مع أطفال إسبان يتحدثون بلغة واحدة، لم يكتشف الباحثون أي تفوق ناتج عن معرفة لغة ثانية.

واتضح أنه عندما كان هذا التفوق يتأكد، كانت التجارب تجري على عينات محدودة من حيث العدد ومن حيث الحالة الاجتماعية والاقتصادية. فقد كان يتم اختيار الذين يتحدثون بلغتين من بين المهاجرين أو الأقليات العرقية التي لها مكانة اجتماعية تختلف عن مكانة الغالبية التي تتحدث بلغة واحدة.

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ومن أجل استبعاد هذه المشكلة، قرر العلماء الروس بالتعاون مع زملائهم الأجانب، دراسة تأثير معرفة لغتين في عمل الدماغ لمجموعة متجانسة. ويقول يوري شتيروف، كبير الباحثين في مركز الاقتصاد العصبي والبحث المعرفي والمستشار العلمي في معهد العلوم العصبية الإدراكية، "تعتبر مشكلة عدم توازن مؤشرات المجموعات الخاضعة للتجارب، مشكلة شائعة في الدراسات السلوكية. وليس بالإمكان موازنة مؤشرات مجموعة التحكم والمجموعة الخاضعة للتجربة، نتيجة بروز عوامل كثيرة مختلفة بما فيها الاجتماعية التي لا يمكن التحكم بها خلال تجربة واحدة".

وقد اختار العلماء في هذه التجربة 57 طالبا من مدرسة الاقتصاد العليا ممن يتقنون إضافة إلى اللغة الأم، لغة ثانية تعلموها خلال سنوات الدراسة. كان مستوى اتقان الطلاب للغة الانجليزية مختلفا. وقد افترض الباحثون أن هذا الاختلاف يجب أن يرتبط بإداء وظيفة التحكم المعرفي.

ووفقا للباحث أندريه مياتشيكوف، كلما كان مستوى اتقان اللغة الثانية أعلى، استخدمها الشخص على نطاق واسع، أي أنه ينتقل من اللغة الأم إلى اللغة الثانية بسلاسة وسرعة، وهذا يعني ارتفاع مستوى وظيفة التحكم المعرفي لديه.

وقد اختبر الباحثون جميع المشتركين في هذه الدراسة أولا باللغة الروسية، ومن ثم باللغة الانجليزية، وعلى ضوء ذلك حددوا مستوى التحكم المعرفي عند المشتركين عن طريق اختبار الانتباه الذي يسمح بتحديد سرعة الاستجابة.

وقد أظهرت نتائج الاختبار، وجود علاقة بين مستوى اتقان اللغة الثانية والتحكم المعرفي. فكلما كان مستوى اتقان اللغة أعلى، كانت استجابة الشخص أسرع.

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة، أن استخدام طريقة تأخذ بالاعتبار مستوى اتقان اللغة الثانية، يسمح بالحصول على معلومات أكثر لتقييم علاقة هذا المؤشر بالقدرات المعرفية.

المصدر: نوفوستي