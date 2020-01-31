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الكشف عن تفاصيل مقتنيات الكنز الأثري الضخم في مصر (صور)

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن تفاصيل مقتنيات الكنز الأثري الضخم في مصر (صور)
RT
الكنز الأثري
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أعلنت وزارة الآثار والسياحة المصرية عن مقتنيات الكشف الجديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل في ملوي بالمنيا بالصعيد. 

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ووفقا لوزير الآثار والسياحة المصري خالد العناني، فإن الكشف الجديد عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، و 16 مقبرة، و 20 تابوتا، و 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأنواع.

وقال الوزير، إن محافظة المنيا مازال فيها الكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020 والرابع على التوالي بمحافظة المنيا، خلال المواسم الثلاثة لبعثة الحفائر المصرية.

ونوه بأن الكشف الأخير شمل أكثر من 10 آلاف تمثال أوباتشي، و 700 تميمة، و 8 مجموعات أوان مختلفة الأشكال والألوان بعضها من الحجر الجيري والأولبستر، و 8 توابيت خشبية في حالة رائعة وجيدة من الحفظ، وبعض التوابيت الحجرية مغلقة حتى الآن وأعتقد أن يكون بداخلها مومياوات في حالة جيدة، إضافة لمئات من الأواني الفخارية بعضها يستخدم لحفظ القرابين.

المصدر: RT

 

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