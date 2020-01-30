صحيفة أمريكية: غواصات في المحيط يمكنها محو العالم خلال 30 دقيقة

نشرت صحيفة National Interest الأمريكية قائمة تضم 5 أنواع من الغواصات، يمكنها تدمير العالم، موجودة في حوزة الجيشين الروسي والأمريكي أو ستدخل قريبا في الخدمة لديهما.

وأضافت أن تلك الغواصات بمقدورها القضاء على العالم خلال نصف الساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تدرج على القائمة غواصات سوفيتية قديمة مثل غواصة "آكولا" من مشروع 941 والتي قد خرجت من أسطول الغواصات وتم إتلافها.

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وتضم القائمة الغواصات النووية الروسية من مشروع "بوريه - 955" التي وصفتها بأكثر الغواصات المزودة بالصواريخ الباليستية سكونا والغواصات النووية من مشروعي "دلفين" و"ياسن" الروسيين.

وقال كاتب المقال في الصحيفة إن الغواصتين الأخيرتين تستطيعان الاقتراب من الشاطئ الأمريكي الشرقي إلى مسافة ألفي كيلومتر لتدمير كل الأهداف البرية، بما فيها تلك التي تقع على ضفاف البحيرات الكبرى.

وتضم القائمة كذلك الغواصات النووية الأمريكية من مشروعي "أوهايو" القديم و"كولومبيا" الحديث، علما أن غواصات "كولومبيا" قد تدخل أسطول الغواصات الأمريكي بحلول عام 2031.

وقالت الصحيفة إن بعض الغواصات التي دخلت القائمة قوية إلى درجة تمكّنها من مسح 288 هدفا أرضيا بمقدار مدينة متوسطة الحجم من وجه الأرض. وأوضح كاتب المقال قائلا" تستطيع تلك الغواصات في حقيقة الأمر أن تقضي على الحضارة في حال نشوب حرب عالمية ثالثة خلال مدة تقل عن فترة حجز وجبة بيتزا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا