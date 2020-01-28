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الروس يخترعون مظلة تنقذ المظليين عند هبوطهم فوق الماء

العلوم والتكنولوجيا

الروس يخترعون مظلة تنقذ المظليين عند هبوطهم فوق الماء
وزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية
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بدأت في روسيا اختبارات مكونات المظلة التي من شأنها مساعدة المظلي في التخلص السريع من القبة عند هبوطه على سطح الماء.

أفاد بذلك مدير عام معهد تصميم المظلات، أندريه ريجوف، الذي قال إن المقصود بالأمر هو قفل سريع الفتح الذي يحول استخدامه دون مصرع عسكري يهبط في بحر أو نهر أو بحيرة.

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وأعاد، ريجوف، إلى الأذهان مصرع جنديين روسيين في ميدان تدريبي بالقرم لم يتكمنا من فصل قبة المظلة وغرقا في البحر.

وقال مدير عالم المعهد إن مهندسيه كشفوا بضعة أنواع من الأقفال المعدنية السريعة الفتح. وقد خضعت كلها لاختبارات في ظروف درجة الحرارة التي تتراوح بين 50 درجة تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر ورطوبة 100% وكذلك عند تعرض المظلة لتأثير الغبار والرمل.

وأوضح مدير عام المعهد أن الأقفال المستخدمة في المظلات الجديدة تسمح بفتحها خلال ثوان وتم تصميمها وفق الشروط والمتطلبات الحديثة والمستقبلية حيث سيزداد وزن تجهيزات المظلي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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