تونس.. تطوير جهاز استشعار لزيادة مردودية العسل

قامت شركة تونسية ناشئة بتطوير جهاز SMARTBEE يساعد على زيادة كفاءة ومردودية إنتاج العسل، من خلال استشعار أي خلل قد يقع داخل الخلية، وذلك بإعطاء معلومات دقيقة وسريعة عبر رسائل قصيرة.

وفي تقرير لوكالة رويترز، أوضح مسؤول بالشركة طبيعة عمل هذا الجهازالتقنية وأهميته في مساعدة الفلاح لزيادة الإنتاج وتفادي أي مشاكل.

A Tunisian startup developed a beehive monitoring system that alerts beekeepers of problems in real time pic.twitter.com/kCrRSgR5UJ — Reuters (@Reuters) January 24, 2020

المصدر: رويترز