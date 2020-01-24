 
مباشر

تونس.. تطوير جهاز استشعار لزيادة مردودية العسل

العلوم والتكنولوجيا

تونس.. تطوير جهاز استشعار لزيادة مردودية العسل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4ws

قامت شركة تونسية ناشئة بتطوير جهاز SMARTBEE يساعد على زيادة كفاءة ومردودية إنتاج العسل، من خلال استشعار أي خلل قد يقع داخل الخلية، وذلك بإعطاء معلومات دقيقة وسريعة عبر رسائل قصيرة.

وفي تقرير لوكالة رويترز، أوضح مسؤول بالشركة طبيعة عمل هذا الجهازالتقنية وأهميته في مساعدة الفلاح لزيادة الإنتاج وتفادي أي مشاكل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يفتتح نصبا تذكاريا تخليدا لذكرى حصار لينينغراد