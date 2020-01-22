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اليابانيون يطبعون وجبات السوشي بطابعة ثلاثية الأبعاد

العلوم والتكنولوجيا

اليابانيون يطبعون وجبات السوشي بطابعة ثلاثية الأبعاد
Twitter.com
صورة أرشيفية
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أعلن مدير شركة Dentsu اليابانية، ريسوكه سكاكي، أن سكان الأرض سيتناولون وجبات لذيذة ورخيصة من الطعام المطبوع بطابعات ثلاثية الأبعاد.

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لكن ذلك لن يحدث إلا بعد 30 عاما.

بينما قال، سكاكي، إنه قد اخترع تكنولوجيا جديدة مبدئيا لطبخ السوشي باعتباره وجبة السمك اليابانية التقليدية، مضيفا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد لهذا الطبق ستكون غالية لمدة 5 أعوام قادمة حتى تدخل عليها تعديلات في التكنولوجيا، إذ أن الطعم النادر بحاجة إلى عملية ضبط معقدة.

وحسب سكاكي فإنه بحاجة إلى طابعات على مستوى الخلايا والجزيئيات. وعلى سبيل المثال يمكن أن تحل الصلصة والساكي والخل محل الحبر الذي تستخدمه بعض الطابعات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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