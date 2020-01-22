روسيا تقيم شبكة من الرادارات فرط الصوتية في القطب الشمالي

صرح مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية أن هيئة الأركان العامة للجيش الروسي قررت أن تنشر 5 رادارات من طراز "ريزونانس – إن" في منطقة القطب الشمالي.

وذلك إضافة إلى 5 رادارات من هذا النوع تم نشرها سابقا أو ستنشر قريبا.

Когнитивный радар нового поколения "Резонанс-Н". Фото: "Новый оборонный заказ" pic.twitter.com/6cN2wghy1m — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 25 октября 2019 г.

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وقال إن نشر 10 رادارات قوية من طراز "ريزونانس – إن" ستحمي شمال روسيا تماما من ضربات الصواريخ فرط الصوتية.

أوضح أن تلك الرادارات تعمل في مجال الترددات المترية وتعتمد مبدأ "رنين الموجات"، ما يسمح بالتقاط الأهداف الجوية الشبحية والأهداف السريعة المحلقة بسرعة تبلغ 20 ماخا، مع العلم أن ماخا واحدا يعادل سرعة الصوت تقريبا.

ويستطيع رادار "ريزونانس"، حسب المصدر، اكتشاف الطائرات والصواريخ المجنحة على مسافة 600 كيلومتر. أما الصواريخ الباليستية فيتم اكتشافها على مدى 1200 كيلومتر وارتفاع حتى 100 كيلومتر.

يذكر أن الرادارين من طراز "ريزونانس – إن" قد بدآ بأداء مناوبات قتالية في منطقة القطب الشمالي. أما الرادار الثالث فتم نشره في أرخبيل نوفايا زيمليا بشمال روسيا. وسلم الرادار الرابع للجيش الروسي الذي سينشره عما قريب. وفيما يتعلق بالرادار الخامس فقد خضع للاختبار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا