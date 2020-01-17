ملياردير نرويجي "يحول" الطاقة الشمسية إلى أموال

ربحت شركة Aker ASA التي يملكها الملياردير النرويجي كيلا اينغي ريكي خلال شهر واحد نحو 26.5 مليون دولار من استثماراتها في مجال الطاقة الشمسية.

وتفيد Bloomberg، بأن الملياردير النرويجي "حول" الطاقة الشمسية إلى أموال، وكانت النتيجة ارتفاع أسهم شركة REC Silicon ASA المنتجة للبطاريات الشمسية بنسبة 60% خلال شهر. ويعود السبب إلى توقيع الولايات المتحدة والصين على اتفاقية المرحلة الأولى للصفقة التجارية.

وكانت شركة الملياردير قد اشترت في شهر ديسمبر 2019 مجموعة من أسهم شركة REC Silicon ASA بقيمة 9.5 مليون دولار، التي أصبحت قيمتها حاليا 36 مليون دولار.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه وقعا يوم 15 يناير الجاري على اتفاقية المرحلة الأولى للصفقة التجارية التي تتضمن إنفاق الصين مبلغ 200 مليار دولار على شراء البضائع الأمريكية مقابل إلغاء الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بعد صياغة اتفاقية المرحلة الثانية للصفقة.

المصدر: لينتا. رو