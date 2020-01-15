الدفاع الروسية: الإنتاج المتسلسل لقاذفة شبحية روسية من جيل جديد يبدأ عام 2027

أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن مصدر لها في وزارة الدفاع الروسية بأن مكتب "توبوليف" للتصاميم ووزارة الدفاع وقعتا اتفاقية لتصنيع القاذفة الشبحية البعيدة المدى للجيل الجديد.

وتقضي الاتفاقية بأن يبدأ الإنتاج المتسلسل للقاذفة بحلول عام 2027.

وقال المصدر إن مكتب "توبوليف" يعتزم أن يطلق أولا 3 نماذج اختبارية من الطائرة سيقوم أولها برحلة جوية عام 2023. أما الاختبار الحكومي للطائرة فيتوقع أن يبدأ عام 2026.

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ويفترض أن يضم طاقم الطائرة 4 أفراد، وتكون الطائرة غير مرئية عمليا بالنسبة إلى الرادارات المعادية. وتتزود بصواريخ فرط الصوتية وبمقدورها تدمير الأهداف على مدى 1000 كيلومتر.

وتستخدم في تصميم القاذفة الواعدة مواد كيميائية جديدة وطلاء ابتكاري سينتج بناء على التكنولوجيات الحديثة.

فيما يتعلق بكلفة المقاعد القاذفة لأفراد طاقم الطائرة بلغت 500 ألف روبل ( نحو 8.5 ألف دولار) لكل مقعد.

يذكر أن موعد بدء الإنتاج المتسلسل للقاذفة الروسية الشبحية تغير، مع العلم أنه كان يخطط أولا لبدئه عام 2028 أو 2029.

المصدر: نوفوستي