مصر.. بدء أعمال حفر لإنقاذ موقع أثري مكتشف حديثا شمال سيناء (صور)

بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية أعمال حفر لإنقاذ موقع أثري به بقايا حصن عسكري وخزانات مياه، عثر عليه أثناء أعمال مشروع بنية تحتية بمنطقة صناعية شمال سيناء.

وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، أيمن عشماوي، أن الموقع كان مخفيا داخل منطقة طينية، ما جعل الوصول إليه صعبا في السابق، ولكن أعمال مشروع البنية التحتية وشبكة الطرق بالمنطقة الصناعية سمحت بالكشف عن الموقع الأثري، ليتم تحديد مسار جديد للعمل بعيدا عن نطاق الموقع الأثري.

RT

وكشف خلال أعمال الحفر عن مجموعة مترابطة ومتداخلة من خزانات المياه التي تم تشييدها من الطوب الأحمر، وكانت جدرانها مغطاة بطبقة من الملاط ذات تقسيمات وأبعاد معمارية مختلفة.

RT

وأوضحت الدراسات المبدئية للموقع أنه كان عبارة عن قلعة عسكرية بنيت لحماية المدخل الشرقي لمصر خلال نهاية العصر الروماني، واستمر استخدامها خلال العصر الإسلامي ثم أعيد استخدام المساحة الداخلية للقلعة وتشييد مجموعات من خزانات المياه.

RT

من جانبه، أشار المدير العام لآثار شمال سيناء، هشام حسين، إلى أن البعثة تمكنت من الكشف عن برج الركن الجنوبي الغربي للقلعة وهو برج دائري الشكل، بالإضافة إلى برجين من الضلع الشرقي للقلعة التي شيدت على شكل حرف U.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT