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إنجلترا...اكتشاف أكثر من 50 مقبرة تعود للعهد الروماني

العلوم والتكنولوجيا

إنجلترا...اكتشاف أكثر من 50 مقبرة تعود للعهد الروماني
Wessex Archaeology
اكتشاف قبور تعود إلى بريطانيا الرومانية
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اكتشف عمال البناء خلال عمليات بناء مدرسة جديدة في مقاطعة سومرست الواقعة جنوب-غرب إنجلترا أكثر من 50 قبرا تعود إلى بريطانيا الرومانية.

وتفيد صحيفة الغارديان، بأنه وفقا لعلماء الآثار، يمكن بفضل هذا الاكتشاف الحصول على تفاصيل مهمة عن حياة سكان مناطق جنوب-غرب بريطانيا، بعد الاحتلال الروماني. ويشير الباحثون إلى أن بعض الأشخاص المدفونين في هذه القبور كانت لهم مكانة مرموقة خلال حياتهم.

ويقول ستيف ميمبيري، عالم الآثار المشرف على عمليات الحفر "اكتشاف هذا الموقع له أهمية كبيرة. ويبدو أن هؤلاء الناس كانت لهم خصوصية ما".

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ويضيف، أن جدران غالبية هذه القبور مرصوفة بالحجر ومغطاة بألواح حجرية، وعثر فيها العلماء على أوان خزفية ومجوهرات. كما عثر فيها على قطع نقدية تعود إلى النصف الثاني من القرن الميلادي وعظم مزخرف يعتقد أنها كانت مقبض سكين.

وتفيد الصحيفة، بأنه لمعرفة المزيد عن الأشخاص المدفونين في هذه القبور سيتم تحليل الحمض النووي، حيث وفقا للبيانات الأولية قد يكونون بريطانيين تبنوا العادات الرومانية في حياتهم بعد احتلال الرومان لبريطانيا.

المصدر: نوفوستي

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