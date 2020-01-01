مصر.. الاستعداد لنقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، أنه سيتم نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط خلال بضعة أسابيع أو شهور.

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وأوضح وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه يتم تطوير متحف التحرير، وميدان التحرير، والطريق المؤدي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، تزامنا مع الاستعداد لنقل المومياوات الملكية في موكب ملكي مهيب يهز العالم لتشجيع الصناعة السياحية، بشكل فرعوني وخيول وعجلات حربية.

وأشار إلى أن الأمر "يستوجب ترميم وتطوير وتحسين المظهر المؤدي من متحف التحرير إلى متحف الحضارة مرورا بميدان التحرير، وبالتالي كان من الضروري تطوير ميدان التحرير، ووضع مسلة في الميدان كي يكون على غرار ميادين العالم"، موضحا أنه "يتم تطوير منطقة الإمام الشافعي، وتطوير ميدان التحرير ومحيطه حتى الوصول إلى شارع المعز والقاهرة الفاطمية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتطوير ميدان التحرير، وإضافة لمسة حضارية في تصميمه من خلال نقل بعض القطع الأثرية وعرضها للمواطنين بعد ترميمها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية