رائد ناسا يلتقط صورة "أرض العجائب الشتوية" في كندا من مسافة 400 كم فوق الأرض

التقط رائد فضاء تابع لوكالة ناسا على متن المحطة الفضائية الدولية مشهدا شتويا للشواطئ الجليدية والمناظر الطبيعية المتجمدة من ارتفاع 400 كلم تقريبا فوق الأرض.

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وتظهر الصورة المذهلة للقمر المكتمل وهو في كبد السماء فوق خليج هدسون في شمال كندا، وتكشف عن مدى ظلمة هذا الجزء من البلاد خلال أشهر الشتاء، حيث التقط المشهد في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي (6 مساء بتوقيت غرينتش) يوم 12 ديسمبر.

وتوضح الصورة منطقة حول الخط الساحلي الجليدي والقرى المحيطة التي تقضي يومها في الغالب في الظلام.

وتشرح وكالة ناسا أن المدن في مانيتوبا بروفيدنس تتلقى 6 إلى 7 ساعات فقط من أشعة الشمس في اليوم، طوال شهر ديسمبر بأكمله، "وفي أقصى الشمال، لن تشرق الشمس فوق الأفق مرة أخرى حتى يناير).

ويقول بيان ناسا: "هذه الصورة التقطت في الساعة 1 بعد الظهر تقريبا، ويوضح التوقيت المحلي مقدار ضوء الشمس الذي يصل إلى شمال كندا خلال يوم الشتاء".

A frozen moonrise ❄️

This otherworldly image taken by astronauts on @Space_Station actually shows Hudson Bay in Canada, where icy shorelines and frozen landscapes are seen below thin clouds: https://t.co/xxn8MiULTLpic.twitter.com/3PTrzfAqUQ — NASA (@NASA) December 30, 2019

والتقطت الصورة باستخدام كاميرا "نيكون" Nikon D5 Electronic Still، من قبل رائد فضاء في طاقم Expedition 61 Crew، والذي لم تكشف وكالة الفضاء الأمريكية عن اسمه.

وتقع مانيتوبا بروفيدنس بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وأونتاريو شرقا، وبها أكثر من 100 ألف بحيرة، بينها بحيرة وينيبيغ، واحدة من أكبر المسطحات المائية العذبة في العالم. فيما تغطي الغابات أكثر من خُمس مساحة أراضي المقاطعة.

المصدر: ديلي ميل