اختراق بيانات 2.4 مليون عميل لشركة "WYZE" للكاميرات الأمنية

أعلنت شركة "Wyze" لتشغيل الكاميرات الأمنية عن تعرضها لتسريب بيانات أكثر من 2.4 مليون من عملائها في عدة دول بينها مصر والإمارات.

وقال موقع "بيزنس إنسيدر"، في تقرير، اليوم الاثنين، إن خرقا للبيانات حدث أثناء نقل قاعدة بيانات جديدة لتسهيل الاستعلام.

وأفاد بأن أحد موظفي الشركة فشل في الحفاظ على إجراءات الأمان المتبعة أثناء عملية نقل البيانات.

وأضاف التقرير أن 24% من المستخدمين البالغ عددهم 2.4 مليون مستخدم يوجدون في شرق الولايات المتحدة، بينما يتم توزيع الباقي عبر المناطق المتبقية من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات، ومصر وأجزاء من ماليزيا.

وأوضح التقرير أن تسريب بيانات العملاء تضمن معلومات حول الطول والوزن والجنس وغيرها من المعلومات الصحية لما يقرب من 140 شخصا من المستخدمين المشاركين في اختبار أجهزة جديدة.

وقالت الشركة إنه لا يوجد دليل على أن الرموز المميزة لتسجيل الدخول تم الكشف عنها لكنها سجلت خروج جميع المستخدمين لإنشاء رموز جديدة.

وأضاف التقرير أن العملاء يمكنهم أيضا توقع إعادة تشغيل كاميراتهم تلقائيا في الأيام القادمة بعد اتباع إجراءات أمنية إضافية، مشيرة إلى أنه تم ترك قاعدة البيانات متاحة، ما سمح بالوصول إلى معلومات المستخدمين.

وأكدت أن المعلومات المالية لم تكن جزءا من البيانات التي تم اختراقها.

وعلقت شركة Wyze على التسريب قائلة: "نؤكد أن بعض بيانات المستخدمين لم يتم تأمينها بشكل صحيح وظلت متاحة في الفترة من 4 إلى 26 ديسمبر"، وشددت على أنه سيتم التحقيق في الأمر وإبلاغ العملاء الذين تضرروا من ذلك.

المصدر: وكالات