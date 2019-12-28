تسريب جديد يكشف تصميم "سامسونغ غالاكسي إس 10 لايت" (صور)

كشفت شركة سامسونغ عن ملامح من إصدارها البديل لـ "غالاكسي إس 10" بأسعار معقولة، وهو الهاتف الذي يحمل رقم الموديل SM-G770F، والمعروف باسم "غالاكسي إس 10 لايت"، والمقرر طرحه عام 2020.

وتُظهر الصور الموجودة بدليل المستخدم باللغة البرتغالية أن جهاز "غالاكسي إس 10 لايت Galaxy S10 Lite" سيحتوي على فتحة مثقوبة للكاميرا الأمامية، كما يظهر أيضا أن جميع أزرار الجهاز ستكون على الجانب الأيمن من الإطار، وفقا لموقع "sammobile".

وهذه الخاصية كانت موجود أيضا على إصدار آخر مثل "غالاكسي إيه 51"، ومن المتوقع أن تختار "سامسونغ" نفس وضعية الأزرار لسلسلة "غالاكسي إس 11" القادمة أيضا، وقد يكون هذا هو الحال مع سلسلة أجهزة "غالاكسي إيه" الأخرى.

وبحسب الموقع، سيكون وضع نظام الكاميرا الثلاثية الخلفية عموديا كما هو الحال في سامسونغ غالاكسي نوت 10، وغالاكسي نوت 10 بلس.

ومن المتوقع أن يتميز Galaxy S10 Lite بمعالج سناب دراغون 855، مزود بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، أما الشاشة فستكون بمقاس 6.7 بوصة، وبطارية 4500 ميللي أمبير.

هذا، ويتكون نظام الكاميرا الثلاثية من مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة واسعة 12 ميغابيكسل، وعدسة 5 ميغابكسل.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونغ عن "غالاكسي إس 10 لايت" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 في يناير، وسيرافقه أيضا Galaxy Note 10 Lite.

المصدر: موقع "sammobile"