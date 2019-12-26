روسيا تكشف عن غواصة "نوفوسيبيرسك" النووية

كشفت روسيا خلال احتفال رسمي عن غواصة К-573 " نوفوسيبيرسك" النووية، وهي أول غواصة تابعة لمشروع 885М "ياسن-إم".

ويشير الخبراء في شركة "سيفماش" الروسية إلى أن الغواصة الجديدة حصلت على العديد من التقنيات والقدرات الجديدة التي لم تكن موجودة في الغواصات التي طورت في إطار مشروع "ياسين" السابق.

وتملك هذه الغواصة الكبيرة معدل إزاحة في المياه يصل إلى 13800 طن، كما يمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 520 مترا، ونقل طاقم يتكون من 64 شخصا.

والأبرز من كل ذلك هو قدرة هذه الغواصة على الإبحار لمدة 100 يوم بشكل متواصل دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.

كما صممت لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ مجنحة بعيدة المدى من نوع "كاليبر" و "أونيكس"، ومن المفترض أن تزود مستقبلا بصواريخ "زيركون" الفرط صوتية التي سيحصل عليها الجيش الروسي مستقبلا.

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وطورت روسيا في إطار مشروع 885М "ياسين-إم" حاليا غواصتين نوويتين هما " نوفوسيبيرسك" وقازان"، ومن المفترض أن يسهم المشروع أيضا في إطلاق غواصتين جديدتين هما "كراسنويارسك" و "أرخانغيلسك".

المصدر: topwar