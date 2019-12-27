دراسة جدلية حول الطاقة الفعلية اللازمة لكل فرد ليعيش حياة كريمة

تعد أزمة المناخ في جوهرها موضوع نقاش حاسم حول ما يلزمنا لنعيش حياة كريمة، وكيف نولد الطاقة التي نحتاجها لتكون الحياة هذه متاحة لجميع البشر.

وزعمت دراسة جديدة، قامت بها مجموعة صغيرة من الباحثين من المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في النمسا، أنه يوجد بالفعل ما يكفي من الطاقة لجميع البشر على هذا الكوكب، من أجل حياة كريمة.

وتُظهر الحسابات أن هناك حاجة إلى قدر ضئيل من الطاقة، لتوفير أساسيات الصحة والتغذية الجيدة والتعليم السليم، ما يعني أنه لا حاجة لأي شخص أن يعيش في الفقر، بينما نكافح لتحقيق التوازن في ميزانيتنا الكربونية العالمية.

وقال محلل نظم الطاقة، ناراسيمها راو: "الناس قلقون منذ فترة طويلة من أن التنمية الاقتصادية وطرق تخفيف حدة تغير المناخ غير متوافقين، والنمو اللازم لإخراج مليارات البشر من الفقر سيجعل من المستحيل خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، وهو شرط لتحقيق الاستقرار في المناخ".

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ولمعرفة المشكلة، احتاج الفريق إلى أرقام الطاقة التي تحدد احتياجاتنا الأساسية.

وركز الباحثون على 3 اقتصادات نامية فقط؛ البرازيل وجنوب إفريقيا والهند. وعلى الرغم من أنها ليست قائمة شاملة، فقد تم اختيار الدول الثلاث هذه لتمثيل مجموعة من المناخات والثقافات، ولكل منها تحدياتها الخاصة في مجال الصرف الصحي والتبريد والوصول إلى وسائل النقل.

وقيّموا ما قد يتطلبه الأمر، بالنظر إلى موارد الطاقة الفردية الخاصة بهم، لكي تستمر كل دولة في التطور.

واتضح أن كل اقتصاد يولد بالفعل أكثر من طاقة كافية لضمان تمتع كل مواطن بمستوى معيشة لائق.

وفي الهند، على سبيل المثال، بلغت كمية الطاقة المستهلكة في عام 2015 زهاء 17.5 غيغاغولز للفرد. ولكن كان يلزم توفير نحو 7 غيغاغولز للشخص فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع زهاء 12 إلى 15 غيغاغولز ليتمكن الجميع من تحقيق مستوى معيشة لائق.

وهذا يعني أن الهند- ناهيك عن البرازيل وجنوب إفريقيا- يمكن أن تقلص بشكل كبير من استهلاك الطاقة بطرق مشابهة للدول المتقدمة، عن طريق تحسين وسائل النقل العام أو استخدام الموارد المحلية للبنية التحتية.

ويعد هذا التحليل مهم للغاية، لأن مسألة كيفية إدارة الدول النامية لإنتاج الطاقة، هي معقدة نوعا ما.

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ولكن العديد من هذه المجتمعات تقع في مناطق ستتحمل أعباء غير متناسبة، لذلك ستخسر أكثر على المدى الطويل؛ ليس فقط بسبب التغيرات الكارثية في مناخها المحلي، ولكن من خلال الوصول إلى موارد أقل للتكيف مع موجات الحرارة والجفاف وارتفاع منسوب المياه.

ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع، لكن من الواضح أن معظم الدول في جميع أنحاء العالم يمكنها بسهولة إجراء تغييرات بسيطة لتقليل الكربون، والاستمرار في تلبية جميع الاحتياجات الأساسية لسكانها.

ويقول راو: "تشير دراستنا إلى أننا بحاجة إلى قياس التقدم المجتمعي من حيث الأبعاد المتعددة، وليس فقط الدخل، وعلينا أيضا الانتباه إلى توزيع التنمية في البلدان النامية".

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Energy.

المصدر: ساينس ألرت