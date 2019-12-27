توقع ارتفاع درجات الحرارة في المدن الكبيرة

توقع خبراء المناخ في جامعة ملبورن الأسترالية، أن يؤدي الارتفاع السريع لمتوسط ​​درجة الحرارة في العالم بمقدار درجتين مئويتين، إلى ارتفاع شديد في حرارة العديد من مناطق الكرة الأرضية.

وتفيد مجلة Science Alert، بأن الباحثين وضعوا سيناريوهين- الأول يتضمن انبعاثات سريعة ومكثفة وزيادة سريعة في متوسط درجات الحرارة. والثاني، تجري فيه هذه العمليات بصورة بطيئة. ويرتفع متوسط درجات الحرارة في كليهما بمقدار 1.5-2 درجة مئوية.

واتضح للباحثين، أن عواقب السيناريو الأول ستكون كارثية، لأن متوسط ارتفاع درجات الحرارة في العديد من مناطق العالم سيكون أعلى من 1.5-2 درجة مئوية.

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وأن هذا السيناريو يمس زهاء 600 مليون إنسان في مناطق يكون ارتفاع متوسط درجات الحرارة فيها أعلى بـ 0.5 درجة مئوية. أما ارتفاع متوسط درجات الحرارة في السيناريو البطيء فسوف يمس 20 مليون إنسان فقط. فإذا لم يتم التحكم بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، سوف ترتفع درجات الحرارة في مدن كبيرة مثل نيويورك واسطنبول وبغداد وسيئول وطوكيو بصورة شاذة.

ووفقا للخبراء، يرتبط هذا بكون مناطق اليابسة تسخن جدا ولا تلحق المحيطات في امتصاص هذه الحرارة، كما يحصل في السيناريو الثاني- البطيء.

المصدر: لينتا. رو