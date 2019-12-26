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الدفاع الروسية: الجيش يتسلم أول فوج للصواريخ المزودة برؤوس فرط صوتية

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية: الجيش يتسلم أول فوج للصواريخ المزودة برؤوس فرط صوتية
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية
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أعلن وزير الدفاع الروسي المارشال ، سيرغي شويغو، أن أول فوج لصواريخ "أفنغارد" الاستراتيجية المزودة برؤوس فرط الصوتية يبدأ الأسبوع الجاري بأداء مناوبته القتالية.

جاء ذلك على لسانه في اجتماع قيادات القوات المسلحة الروسية الذي عقد في 24 ديسمبر الجاري بموسكو.

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وقال شويغو تعليقا على المهام الاستراتيجية الموكلة إلى الجيش الروسي عام 2020 إن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستتسلم العام المقبل 22 منصة ثابتة  لصواريخ "يارس" و"أفنغارد" الحديثة.

وسيتم كذلك تشكيل 3 أفواج لمنصات صواريخ "يارس" ذاتية الحركة.

وأضاف وزير الدفاع أن منظومات "بيريسفيت" لليزر المقاتل تولت في 1 ديسمبر الجاري تنفيذ مهمة حماية 5 فرق للصواريخ الاستراتيجية التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية (الهجومية) الروسية.

أما القوات الجوية والفضائية الروسية فتسلمت العام الجاري، حسب شويغو، 5 قاذفات استراتيجية مطورة حاملة للصواريخ.

المصدر: نوفوستي

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