طائرة مسيرة وقودها الكحول تسجل رقما قياسيا في الجو

اختبر علماء الصين نموذجا تجريبيا لطائرة مسيرة (درون) تعمل بوقود كحول الميثانول وبقيت في الهواء نحو 12 ساعة متواصلة.

وتعتبر صحيفة ساوث تشينا مورنينغ ستار، أن الطائرة المسيرة FY-36 سجلت بذلك رقما قياسيا جديدا للتحليق في الجو.

وقد شارك في ابتكار هذه الطائرة المسيرة شركة Feye UAV Technology من تيانجين لصناعة الطائرات المسيرة، ومعهد داليان للفيزياء الكيميائية وأكاديمية العلوم الصينية.

ويمكن لهذه الطائرة المسيرة التي فيها أربع مراوح وتعمل بكحول الميثانول، أن تحلق بسرعة تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة. ووفقا لرأي الخبراء، بطارية كحول الميثانول تحرر طاقة تفوق بـ 70 مرة طاقة بطارية ليثيوم أيون.

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وأعلن الخبراء، أن هذا الكحول هو مصدر معقد للطاقة، مقارنة بالبطاريات الاعتيادية. فمثلا تبطل عملية تحول الطاقة الكيميائية إلى كهربائية في ظروف درجات الحرارة المنخفضة. وقد اعترف العلماء بأنهم حققوا هذه النتيجة بعد 15 محاولة فاشلة سابقا.

ويقول رئيس المشروع تشانغ وينيو، إن المصدر الجديد للوقود سيغير الوضع في قطاع الطائرات المسيرة. ويمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ والتصوير الجوي وفي الأغراض العلمية والعسكرية.

المصدر: لينتا. رو