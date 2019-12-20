أصغر "منزل خبز الزنجبيل" في العالم أقل حجما من شعرة الإنسان (فيديو)

نحت خبير كندي، أخصائي بالمجهر، أصغر منزل "خبز الزنجبيل" في العالم (gingerbread)، مليء بمداخن ونوافذ وأبواب محددة بوضوح.

وهناك حصيرة ترحيب صغيرة عليها العلم الكندي، خارج الباب الأمامي للمنزل المنحوت، بينما زُخرفت الجدران بشجرة عيد الميلاد وإكليل من الزهور.

وصُمم المنزل على رأس رجل ثلج، وهو في حد ذاته أطول قامة بالكاد من سماكة شعرة الإنسان.

Love gingerbread houses but too many calories? The CCEM's got you covered! The world's smallest "gingerbread" house was created in our FIB by staff Research Associate, Travis Casagrande. Here's how it was made: https://t.co/A2qxk21lLb

Don't miss the ending! (no spoilers!) — Canadian Centre for Electron Microscopy (@CCEMCanada) December 18, 2019

ويُعتقد أن منزل "خبز الزنجبيل" هو الأصغر على الإطلاق، حيث يأتي بنصف حجم حامل الرقم القياسي السابق، الذي نُحت في فرنسا عام 2018.

وقام المهندس ترافيس كاساغراند، من المركز الكندي للفحص المجهري الإلكتروني بجامعة "ماك ماستر"، بتزيين الزخارف المكدسة من السيليكون.

How small is it? Ten times smaller than the width of a human hair. Why create it? To inspire kids about science. Travis Casagrande from McMaster used electron microscopes to build the world's tiniest gingerbread house. Check out the door mat. https://t.co/UwEAElMVRUpic.twitter.com/5Ktzwj5qQd — As It Happens (@cbcasithappens) December 19, 2019

وأتم ترافيس الإنجاز الأخير تحت تكبير شديد باستخدام حزمة من أيونات الغاليوم المشحونة، التي تعمل مثل أداة تنظيف الرمل، ما أتاح تشكيل ورسم الميزات الصغيرة.

ولا يستخدم المجهر الإلكتروني المخصص لرؤية المنحوتة، العدسات الضوئية مثل المجهر المكتبي التقليدي. وبدلا من ذلك، يستخدم حزمة من الإلكترونات والعدسات الكهرومغناطيسية.

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ونظرا لتميز الإلكترونات بطول موجي أصغر بمقدار 100 ألف مرة من طول الضوء المرئي، فإن هذا يسمح للعلماء بفحص المواد بمستويات أعلى بكثير من التكبير.

ويستخدم السيد كاساغراند وزملاؤه مجهر الحزمة الأيونية المركزة المستخدمة في نحت المنزل، لإعداد عينات صغيرة من المواد لتحليلها في إطار المجهر الإلكتروني.

وتحتاج العينات هذه إلى شرائح رفيعة بدرجة كافية، بحيث يمكن تمرير حزمة من الإلكترونات من خلالها، لإنتاج صورة- وهي عملية يمكن أن تلتقط الميزات حتى مستوى الذرات الفردية.

وعادة ما يستخدم العلماء مادة السيليكون نفسها المستخدمة في المنزل، في أبحاث بطارية ليثيوم أيون.

ويأمل كاساغراند في أن يجذب إبداعه الاحتفالي اهتمام الجمهور، ولكنه يسلط الضوء أيضا على نوع العمل، الذي يجري في مركز الفحص المجهري، والذي يضم 10مجاهر إلكترونية متاحة للبحث.

المصدر: ديلي ميل