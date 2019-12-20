الروس يتصلون بالشركة الألمانية المصنعة لقبة النيزك لبحث الخلل

أعلن فلاديمير بوغدانوفسكي، مدير متحف جنوب الأورال، أن خبراء المتحف سيتصلون بالشركة الألمانية التي صنعت القبة الزجاجية لقطعة نيزك تشيليابينسك المعروضة في المتحف.

وقال مصدر في المتحف خلال حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "القبة الزجاجية التي تغطي قطعة نيزك تشيليابينسك، صنعت في شركة ألمانية بمدينة كاسيل. هذه الشركة مختصة بمعدات المتاحف، ولها خبرة طويلة في هذا المجال وعملت متاحف أوروبية، وليس لدينا شك في أن هناك خطأ ما. لأن جميع الأجهزة تعمل منذ تثبيتها عام 2016 وإلى الآن بصورة طبيعية. لم نتصل إلى الآن بالشركة الألمانية ...ولكن بعد مناقشة الأسباب المحتملة للحادث تقرر الاتصال بالشركة".

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وأضاف موضحا، كان يعرض تحت هذه القبة سابقا نموذج مصغر لمدينة أركيم القديمة وكانت جميع الأجهزة تعمل من دون أي خلل.

ويذكر أنه في يوم 14 ديسمبر الجاري لوحظ ارتفاع هذه القبة الزجاجية ذاتيا عن موضعها دون تدخل أحد. وقد أكد مدير المتحف حينها على أن التحكم بالقبة الزجاجية يتم عن بعد ووفق مخطط ثابت.

المصدر: نوفوستي